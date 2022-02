Ucraina: la situazione dopo la quarta notte di combattimenti nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quanto riferiscono i media ucraini, le autorità cittadine si sono rifiutate sinora di collaborare con gli occupanti. Pesanti bombardamenti sono stati poi registrati a Kakhovka e nella regione di Zhytomyr. A Cherkasy, l'ultimo allarme aereo è stato interrotto alle 3 del mattino, per poi riprendere dopo poche ore. A Rivne, per la prima volta dall'inizio della guerra, al mattino non è scattato l'allarme aereo, mentre a Chernivtsi ha risuonato per la prima volta. Le autorità ucraine riferiscono di una situazione “relativamente tranquilla” a Vinnytsia, Poltava, Odessa, Kirovograd, Nikolaev, così come nelle regioni di Dnepr, Kherson, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Volyn e Lviv. Nella regione di Luhansk, infine, sono apparse questa mattina 12 unità di equipaggiamento russo, 4 delle quali si sono spostate verso Svatovo. (Kiu)