Tanzania: mille turisti ucraini bloccati a Zanzibar, governo locale al lavoro per evacuarli in Polonia

- Circa mille turisti ucraini sono rimasti bloccati nell'arcipelago semiautonomo tanzaniano di Zanzibar dopo che lo spazio aereo ucraino è stato chiuso ai voli civili a seguito dell'azione militare russa nel Paese. Parlando in conferenza stampa, la ministra del Turismo, Leila Mohammed Musa, ha affermato che il governo di Zanzibar è in contatto con l'ambasciata ucraina nel vicino Kenya per evacuare i turisti in Polonia e ha tenuto a rassicurare sul fatto che la sicurezza e il benessere dei turisti vengono garantiti. Alcuni hotel in cui soggiornano i turisti hanno ridotto le tariffe, mentre altri offrono alloggio gratuito agli ospiti che hanno soggiornato oltre. L'Ucraina ha chiuso il suo spazio aereo la scorsa settimana adducendo un rischio elevato per la sicurezza dei cieli dovuto all'uso di armi e attrezzature militari. (Res)