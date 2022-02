Spagna: "Abc", in India nuove interessanti opportunità d'investimento per aziende nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India è una potenza emergente verso la quale alcune aziende spagnole (Abertis, Abengoa, Eptisa, Indra, Abertis, Gamesa) hanno trovato nuove ed interessanti opportunità d'investimento in progetti di innovazione legati alla sostenibilità o all'energia pulita. Per la Spagna, lo stock di investimenti nel Paese asiatico ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati disponibili dalla segreteria di Stato per il commercio, salendo dal 36mo al 32mo posto nella classifica delle destinazioni di investimento. Marta Blanco, presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) International, ha spiegato al quotidiano "Abc" che le economie dei due Paesi sono "altamente complementari" dato che, ad esempio, le esigenze dell'India in termini di infrastrutture e scarsità d'acqua sono state soddisfatte dall'esperienza delle aziende spagnole in questi settori. A tal proposito, Blanco ha sottolineato che i settori che suscitano più interesse per l'India sono quelli legati alle infrastrutture, alle ferrovie, alle energie rinnovabili, all'agroalimentare, all'automobile e al turismo. Per molte aziende indiane, la Spagna è una porta d'accesso al mercato latinoamericano e all'Ue. Se Switchgear Mobility, che creando una fabbrica di autobus elettrici e un centro regionale di Ricerca e sviluppo a Valladolid in Spagna con un investimento di 100 milioni di euro, la spagnola Cintra, filiale del gruppo Ferrovial, ha investito 375 milioni di euro nello costruttore di strade indiano Irb Infrastructure. (segue) (Spm)