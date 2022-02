Spagna: "Abc", in India nuove interessanti opportunità d'investimento per aziende nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore delle tecnologie pulite, le aziende spagnole stanno già prendendo posizione. Acciona Energia, per esempio, possiede e gestisce quattro parchi eolici e fornirà le più grandi turbine eoliche installate finora in India. E Siemens Gamesa ha un rapporto di lunga data con l'India che dura da 13 anni, durante i quali ha installato parchi eolici in sette stati diversi, fornendo energia pulita a 22 milioni di case. L'azienda madrilena Eptisa sta contribuendo al cambiamento del paesaggio urbano in India vincendo la gara per i progetti di Udaiupur e Jaipur con l'obiettivo di rendere queste città "intelligenti" in termini di mobilità, generazione di energia solare, costruzione di strade e miglioramento delle reti di distribuzione dell'acqua. (segue) (Spm)