Spagna: "Abc", in India nuove interessanti opportunità d'investimento per aziende nazionali (3)

- La Camera di commercio indo-spagnola ha sottolineato che il bilancio del governo indiano per gli investimenti in infrastrutture e la modernizzazione del Paese, quest'anno è cresciuto del 34 per cento rispetto a quello precedente. Abertis, attraverso la sua filiale Isadak controlla il 100 per cento della concessionaria Trichy Tollway Private Limited (Ttpl), che ha il controllo di due autostrade, NH-44 e NH-45, situate negli stati di Tamil Nadu e Telangana. Mentre Caf ha firmato un progetto per la fornitura di unità per la linea della metropolitana che collega New Delhi al suo aeroporto. Abengoa ha un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare in India, con una capacità di trattamento di 100.000 m3 al giorno. Tutta questa batteria di progetti mostra i frutti delle relazioni che possono crescere, mentre l'India si avvia a diventare una superpotenza che sarebbe sbagliato sottovalutare, evidenzia "Abc". (Spm)