Ucraina: Di Maio ad Algeri con Ad Eni Descalzi, rafforzare cooperazione energetica

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è in viaggio per l’Algeria. All'interno della delegazione vi sono anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e un rappresentante del ministero della Transizione ecologica. In programma vi sono colloqui con le autorità algerine, con un focus sul rafforzamento della cooperazione in campo energetico alla luce del conflitto in Ucraina. (Res)