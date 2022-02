Zimbabwe: scontri durante comizio elettorale dell'opposizione, un morto e 10 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite durante gli scontri scoppiati durante una manifestazione del partito di opposizione Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc) a Kwekwe, nello Zimbabwe centrale. Secondo quanto riferito dai media locali, i sostenitori del partito sono stati attaccati da un gruppo di uomini armati di lance, machete, sbarre di ferro e pietre. Nelle violenze un uomo è stato accoltellato a morte, altri hanno riportato ossa rotte e varie ferite. Le violenze hanno costretto il leader del partito, Nelson Chamisa, ad abbandonare il palco dal quale avrebbe dovuto tenere un comizio elettorale. Il partito in una nota ha incolpato i sostenitori del presidente Emmerson Mnangagwa per le violenze, un'accusa respinta dal partito al governo, l'Unione nazionale africana dello Zimbabwe-Fronte patriottico (Zanu-Pf). Ad alimentare il clima di tensione sono giunte lo scorso fine settimana le dichiarazioni del vicepresidente Constantino Chiwenga, il quale ha avvertito che l'opposizione sarebbe stata schiacciata "come un pidocchio", scatenando il timore di nuove violenze. Sabato scorso la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere un'altra manifestazione autorizzata del Ccc. Gli episodi di tensione giungono nel mezzo delle accuse sollevate da diversi gruppi per i diritti umani circa l'aumento della violenza in vista delle cruciali elezioni suppletive previste per il prossimo 26 marzo: in palio ci sono 28 seggi in parlamento e 122 nei consigli regionali. Le elezioni suppletive sono viste come una prova per il partito al potere Zanu-Pf in vista delle elezioni generali previste per il 2023. (Res)