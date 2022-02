Bielorussia: referendum, approvato l'utilizzo di armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum tenuto ieri in Bielorussia ha visto prevalere i sì all'utilizzo delle armi nucleari. E' quanto emerge dai dati della Commissione elettorale bielorussa. Secondo la Commissione, il 65,2 per cento dei votanti si è espresso a favore della modifica costituzionale che autorizza l'uso degli armamenti nucleari presenti nel territorio del Paese. Il Paese aveva rinunciato dopo il crollo dell'Unione sovietica all'utilizzo delle armi nucleari in sua dotazione. La convocazione del referendum ha provocato delle proteste contro la guerra in diverse città bielorusse e secondo alcune organizzazioni di attivisti per i diritti umani almeno 290 persone sarebbero state arrestate durante le proteste. (Rum)