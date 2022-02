Congo-Kinshasa: imbarcazione prende fuoco nel fiume Congo, almeno un morto e 11 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata dichiarata morta e altre 11 sono rimaste gravemente ustionate dopo che un'imbarcazione ha preso fuoco ieri in un porto sul fiume Congo, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Secondo quanto riferito ai media dal ministro dell'Interno, Didier Tenge, l'incidente è avvenuto nel porto di Ngafura, alla periferia della capitale Kinshasa, a bordo di una nave carica di prodotti infiammabili che si stava dirigendo a monte della provincia di Equatore. I feriti sono ricoverati in un vicino ospedale dopo aver riportato ustioni di terzo grado. Molte persone nella Rdc usano le barche per percorrere lunghe distanze a causa dello scarso servizio di rete stradale, di conseguenza gli incidenti mortali in barca sono comuni a causa del sovraffollamento delle imbarcazioni. Di recente almeno 55 persone sono morte quando una barca sovraccarica è affondata nel fiume Congo, nella provincia settentrionale di Mongala. (Res)