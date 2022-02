Ucraina: Francia, Zemmour riconosce l'errore scommettendo su fatto che non ci sarebbe stata invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato ultraconservatore alle presidenziali francesi Eric Zemmour riconosce di aver "detto una sciocchezza" a dicembre, quando ha fatto la "scommessa" di prevedere la non invasione da parte della Russia. "Tutti gli esperti lo dicevano" ma "sarei dovuto essere più lucido", ha detto Zemmour ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". Il candidato ha poi evocato il problema dei rifugiati, affermando che il loro arrivo rischia di "destabilizzare la Francia", già "sommersa dall'immigrazione". "Preferisco siano in Polonia", ha aggiunto il candidato sottolineando l'importanza di aiutare Varsavia per affrontare la situazione. (Frp)