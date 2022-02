Romania: chiusi i media di Mosca, banditi "Russia Today" e "Sputnik"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha deciso di bandire le trasmissioni dei media russi nel Paese, come per quanto riguarda l'emittente "Russia Today" e l'agenzia di stampa "Sputnik". Secondo quanto annunciato dal portavoce del governo di Bucarest, Dan Carbunaru, "ci sono una serie di misure che le autorità romene hanno adottato in questo periodo per bloccare alcune fonti identificate come propagatrici di notizie false nel contesto della crisi in Ucraina". "A partire da stasera - ha spiegato il portavoce romeno -, l'ultimo operatore televisivo smetterà di trasmettere Russia Today in Romania. Nessun operatore avrà questo servizio attivo". La Romania aderisce così a una decisione presa a livello europeo. (Rob)