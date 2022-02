© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione ucraina è giunta in elicottero presso il luogo dei negoziati con la controparte russa per la cessazione delle ostilità nel Paese. Lo riferiscono i corrispondenti dell'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Poco prima il rappresentante della delegazione russa, Vladimir Medinskij, aveva affermato che le negoziazioni inizieranno alle 12 ora di Mosca, le 10 in Italia. (Rum)