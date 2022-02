Ucraina: Regno Unito blocca operazioni e riserve Banca centrale russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale russa non potrà più utilizzare le riserve estere e impegnarsi in operazioni di cambio per sostenere il rublo. È quanto affermato dal governo del Regno Unito in una nota pubblicata stamattina, in cui si annuncia il blocco delle operazioni della banca centrale di Mosca dal territorio britannico. In accordo con il governo degli Stati Uniti, si legge, la misura è parte del pacchetto di sanzioni volte a "imporre gravi conseguenze al presidente russo Vladimir Putin e all'economia russa". Il governo britannico quindi, prenderà immediatamente tutte le misure necessarie per proibire a qualsiasi persona fisica o giuridica del Regno Unito di intraprendere transazioni finanziarie che coinvolgono la Banca centrale russa, il Fondo patrimoniale nazionale russo e il ministero delle Finanze di Mosca. "Queste misure dimostrano la nostra determinazione ad applicare severe sanzioni economiche in risposta all'invasione della Russia in Ucraina" ha affermato il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. "Accogliamo con favore i passi compiuti oggi dal governo britannico, in coordinamento con le autorità dell'Ue e degli Stati Uniti, come un'importante e potente dimostrazione dell'impegno del Regno Unito per lo stato di diritto internazionale" ha dichiarato invece la Banca d'Inghilterra. (Rel)