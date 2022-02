Burkina Faso: al via Conferenza nazionale sulla transizione, attesa adozione Carta e tabella di marcia elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi in Burkina Faso la Conferenza nazionale sulla transizione, un incontro durante il quale verranno discusse le proposte della commissione tecnica istituita dalla giunta militare per redigere la Carta e la futura agenda della transizione. L'incontro, fa sapere "Rfi", dovrebbe portare all'adozione della Carta e della tabella di marcia per la transizione che condurrà il Paese alle elezioni. All'incontro parteciperanno quasi 350 persone di diversi ceti socio-professionali e provenienti da tutte le parti del Paese, tra cui membri della società civile, esponenti delle autorità tradizionali e religiose, rappresentanti di donne, giovani e sfollati interni, oltre che ad alcuni militari. Il lavoro di questi incontri consisterà nell'esame e nell'adozione di alcuni documenti risultanti dai lavori della commissione tecnica istituita dal tenente colonnello Paul Henri Damiba, il capo della giunta militare di recente nominato presidente ad interim del Burkina Faso. (segue) (Res)