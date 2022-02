Burkina Faso: al via Conferenza nazionale sulla transizione, attesa adozione Carta e tabella di marcia elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà febbraio il leader golpista Paul-Henri Damiba ha giurato come presidente ad interim in una cerimonia che si è svolta davanti nella sala del Consiglio costituzionale. Damiba ha preso le redini del Burkina Faso dopo aver guidato un colpo di Stato con cui lo scorso 24 gennaio ha deposto il presidente Roch Marc Christian Kaboré. Dopo il golpe, Damiba ha rimosso il capo di Stato maggiore delle forze armate Gilbert Ouedraogo e il capo dell'agenzia d'intelligence nazionale e annunciato la sospensione della Costituzione, lo scioglimento del parlamento e l’istituzione di un governo provvisorio guidato dal neo-costituito Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (Mpsr), da lui presieduto. Lo scorso 3 dicembre Damiba era stato nominato da Kaboré comandante della terza regione militare del Paese – che riunisce i territori della capitale Ouagadougou e delle circostanti Manga, Koudougou e Fada N’Gourma -, con il compito in particolare di gestire il sistema antiterrorismo nella zona orientale del Burkina e la sicurezza a Ouagadougou. La sua nomina, avvenuta per decreto, seguiva una vasta riorganizzazione operata dal capo dello Stato nelle gerarchie militari ed è stata annunciata il giorno dopo l’attacco jihadista a Inata, nel quale tre mesi fa sono morti 53 gendarmi e quattro civili. (Res)