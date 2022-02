Ucraina: Fedriga, Regioni pronte a fornire collaborazione per accoglienza e fornitura farmaci e materiale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni sono pronte a fornire la massima collaborazione per l’accoglienza di donne e bambini provenienti dall’Ucraina e per la fornitura di farmaci e materiale sanitario. Lo lo ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “In queste ore ho sentito i presidenti e c’è una disponibilità unanime di tutte le Regioni, stiamo già attivando i dipartimenti regionali di Protezione civile e gli assessorati alla salute. Mercoledì affronteremo il tema nella Conferenza delle Regioni per condividere le scelte, coordinare le azioni ed assicurare al governo la massima collaborazione istituzionale. Anche per questo - ha spiegato - nella stessa sede, avremo modo di confrontarci con il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, proprio per organizzare al meglio l’accoglienza, sia sotto il profilo logistico che sul piano socio-sanitario”. L’auspicio – ha concluso Fedriga - è che anche questi interventi possano rappresentare un contributo affinché cessino al più presto le ostilità”, ha concluso. (Rin)