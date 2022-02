Ucraina: Michel, sanzioni contro la Russia avranno "impatto economico importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni decise contro la Russia avranno un "impatto economico importante" in tutto il mondo, anche per l'Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel all'emittente televisiva francese "BfmTv". "Abbiamo mirato le nostre sanzioni affinché siano le più dolorose possibile per l'economia russa e il regime di Vladimir Putin", ha detto il presidente del Consiglio europeo. Michel ha poi affermato che ci sarà un "dibattito" sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. (Frp)