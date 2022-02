Giappone: Covid, al via somministrazioni vaccino per la fascia 5-11 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone scorge la fine della sesta ondata pandemica causata nel Paese dalla variante Omicron del coronavirus, e si prepara a varare ulteriori misure di allentamento delle restrizioni agli ingressi nel Paese. Lo riferisce la stampa di quel Paese, che riporta le dichiarazioni del primo ministro Fumio Kishida in occasione di una sessione della commissione Bilancio della Camera dei consiglieri (Camera alta) della Dieta. "Speriamo di poter gradualmente aumentare il flusso dei viaggi internazionali sulla base della situazione epidemica nel Paese e all'estero", ha affermato Kishida. Il governo giapponese ha già decretato dal primo marzo un aumento del limite massimo giornaliero di ingressi nel Paese, dagli attuali 3.500 a 5mila. Secondo anticipazioni fornite da "Kyodo", il requisito della quarantena all'arrivo in Giappone potrebbe essere rimosso per quanti arrivano da Paesi quali Australia,Spagna, Thailandia, Filippine e Stati Uniti. Per Paesi come Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Danimarca, Norvegia, Egitto, Nepal, Pakistan e Uzbekistan, la quarantena potrebbe essere ridotta a tre giorni, a condizione di risultare negativi ad un test diagnostico il terzo giorno di isolamento cautelare. (Git)