Taiwan: ex premier giapponese Abe, Usa abbandonino ambiguità sulla difesa dell'Isola (2)

- "Ciò interesserebbe anche lo spazio aereo del Giappone. La Cina condurrebbe anche operazioni marittime di superficie e sottomarine, che interesserebbero le acque territoriali giapponesi o quantomeno la nostra zona economica esclusiva". Abe si è spinto sino a ipotizzare lo spiegamento di armi nucleari statunitensi sul territorio giapponese, una eventualità sinora categoricamente esclusa sulla base dell'art.9 della Costituzione pacifista giapponese: "Nella Nato la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e l'Italia prendono parte al nuclear sharing, ospitando armi nucleari statunitensi", ha detto l'ex premier. "Dobbiamo valutare le misure per il mantenimento della sicurezza adottate nel mondo, e intavolare una discussione aperta nel nostro Paese senza alcun taboo", ha aggiunto l'ex premier. Secondo un sondaggio effettuato dal quotidiano "Nikkei" e da "Tv Tokyo", il 77 per cento dei cittadini giapponesi teme che l'offensiva militare della Russia in Ucraina possa spingere la Cina ad intraprendere a sua volta una invasione di Taiwan. Secondo il sondaggio, il 61 per cento dei cittadini giapponesi è favorevole all'imposizione delle sanzioni alla Russia. (Git)