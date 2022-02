Libano: Lega araba sostiene iniziativa Kuwait per fermare crisi diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba sostiene l’iniziativa proposta dal Kuwait per placare la crisi diplomatica in corso tra Libano e Paesi del Golfo. Lo ha dichiarato il vicesegretario generale della Lega degli Stati arabi, Houssam Zaki, durante un incontro con il primo ministro libanese Najib Miqati. In questa occasione, Zaki ha anche rassicurato che la Lega araba è "pronta a supervisionare le elezioni legislative libanesi", previste per il prossimo 15 maggio. “La Lega araba comprende i punti di partenza dell'iniziativa del Kuwait. È entrata in contatto con entrambe le parti per favorire un accordo”, ha evidenziato Zaki. Le relazioni tra il Libano e diverse monarchie del Golfo sono destabilizzate dalla fine di ottobre, a seguito delle dichiarazioni dell'ex ministro dell'Informazione Georges Kordahi che ha criticato l'intervento militare della coalizione saudita nella guerra in Yemen. Il Consiglio di cooperazione del Golfo aveva chiesto a Beirut a metà dicembre di "impedire al terrorista Hezbollah di svolgere le sue attività terroristiche". (segue) (Res)