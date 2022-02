Libano: Lega araba sostiene iniziativa Kuwait per fermare crisi diplomatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait si è fatto portavoce delle richieste dei Paesi del Golfo e di altri esponenti della comunità internazionale al Libano per un controllo del movimento sciita Hezbollah. Lo scorso 23 gennaio, il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah si è recato in Libano dove ha consegnato allea autorità una tabella di marcia che conteneva diverse richieste della comunità internazionale, tra cui lo scioglimento e il disarmo di tutte le milizie armate libanesi e "l'estensione del controllo delle governo libanese su tutto il suo territorio", condizione più volte formulata dai Paesi del Golfo, in allusione all'arsenale di Hezbollah e al suo controllo del sud del Libano. Beirut ha risposto che l'applicazione di questa risoluzione richiede tempo e non ha commentato direttamente la possibilità di un disarmo del partito sciita filo-iraniano. Al termine dell'incontro, il ministro degli Esteri kuwaitiano, ha annunciato che la risposta del Libano era "allo studio" e che sarebbero state prese decisioni in merito. (Res)