Usa: Camera revoca obbligo mascherina in vista del discorso sullo Stato dell'Unione

- La Camera dei rappresentanti Usa ha revocato l'obbligo per i deputati di indossare la mascherina, adottato in risposta alla pandemia di Covid-19, in vista del discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente Joe Biden terrà di fronte alle Camere del Congresso riunite domani, primo marzo. Lo ha annunciato tramite una nota l'ufficiale medico di Capitol Hill, Brian Monahan, spiegando che i singoli parlamentari "potranno indossare la mascherina a piacimento, ma non si tratta più di un obbligo". Monahan ha riferito che le diagnosi di positività al Covid-19 a Capitol Hill sono calate al 2,7 per cento nelle ultime due settimane, al di sono dell'attuale tasso di positività dell'area metropolitana di Washington (4,9 per cento). L'area di Washington è classificata come "zona verde" dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), che il 25 febbraio hanno annunciato un significativo allentamento delle linee guida federali relative all'utilizzo delle mascherine. (Nys)