Energia: Pichetto, per famiglie e imprese servono almeno 10 miliardi (2)

- E per quanto riguarda il caro-carburante: "È allo studio la sterilizzazione dell'Iva sui carburanti allo scopo di evitare il blocco del Paese: in Italia, è il caso di ricordarlo, circa l'85 per cento delle merci viaggia su strada. L'aumento dei prezzi si tradurrà in un extra gettito pari ad almeno un miliardo di euro. Più complesso intervenire sulle accise, in quanto si tratta di imposte fisse". Intanto in Italia è stato dichiarato lo stato di preallarme per il gas, il primo di tre gradini di gravità: "Per colmare eventuali mancanze di gas nell'immediato si guarda alle centrali a carbone, ma non basta. La stagione fredda sta per finire e dunque abbiamo un po' di tempo per mettere in pista misure che rendano l'Italia meno dipendente dal gas russo entro il prossimo inverno. Bisogna aumentare le importazioni di gas algerino e libico, che passano rispettivamente dal TransMed e dal GreenStream, e di gas azero. Servono poi meno vincoli per le rinnovabili, eliminando le strettoie burocratiche", ha concluso Pichetto. (Res)