Energia: ministro Cingolani, paghiamo decenni di scelte sbagliate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo, - aggiunge - abbiamo compensato differenziando i fornitori, però resta sempre un piatto monocromatico. Credo che su questi errori vada fatta una riflessione. C'è stata mancanza di lungimiranza. Non abbiamo capito in tempi non sospetti, non emergenziali, quanto sia importante per un paese avanzato, uno dei primi dieci al mondo, avere un minimo di autonomia energetica. Dal 1973 a oggi abbiamo avuto crisi petrolifere e crisi del gas, ma non abbiamo imparato la lezione". Poi il ministro spiega che cosa è necessario fare in futuro quando la guerra finirà, per evitare che la transizione energetica possa trasformarsi non in un'opportunità ma in una minaccia per il nostro benessere: "Il principio di neutralità tecnologica è un principio fondamentale. E' quello che ha messo in atto l'Europa con la tassonomia green. Si è posta la domanda: questa tecnologia emette anidride carbonica, sì o no? Bisogna vedere quali sono le priorità energetiche e le proiezioni ambientali, e fare un compromesso. La transizione dura nella fase iniziale almeno 10 anni, e poi al 2050 sono 30. Perché la transizione non si fa in un anno? Perché non è digitale". (segue) (Res)