Energia: ministro Cingolani, paghiamo decenni di scelte sbagliate (3)

- "Il fatto - rileva infine Cingolani - di avere la prima milestone a 10 anni, e il 2030 con la decarbonizzazione al 55 per cento, dimostra che ci si è dovuti dare un tempo sufficiente per fare un'accelerazione alla decarbonizzazione che non ha precedenti ed è irrevocabile e improcrastinabile, ma nello stesso tempo serve darsi il tempo per cambiare il sistema. E non ci si può mettere di fronte a un dilemma: morire di fame o morire di clima. Data la cogente necessità di decarbonizzazione, non possiamo che accelerare mostruosamente le rinnovabili. Però se vogliamo fare realmente l'idrogeno verde, la mobilità elettrica massiva, convertire in elettrificati i settori manifatturieri hard to abate, dobbiamo avere abbastanza energia elettrica verde per poter alimentare questi settori". "Se continuiamo a produrre energia con il gas, - conclude il ministro - tutto ciò non serve. Questa conversione richiede infrastrutture. La transizione non è solo installare i pannelli o le pale. E' gestire una rete smart e cambiare l'infrastruttura. Per questo ci vogliono anni ed è per questo che non bisogna illudere nessuno dicendo che le soluzioni sono pronte". (Res)