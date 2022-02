Ucraina: premier polacco Morawiecki, è finita l'era della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che cosa dobbiamo fare di fronte alla Russia: "La risposta dell'Occidente deve essere forte e adeguata. Su due fronti: da un lato sanzioni durissime, dall'altro rafforzamento del fianco est della Nato e della Ue, perché siamo tutti bersaglio della politica aggressiva di Putin". "Putin - continua il premier - potrebbe accelerare la sua politica di aggressione. Aveva iniziato in Georgia, adesso è toccato all'Ucraina, e i prossimi obiettivi potrebbero essere i Paesi baltici, la Polonia, la Finlandia e altri sul versante orientale. E' chiaro che Putin è deciso a ricostruire l'impero russo". Il conflitto tra Occidente e Russia non scatenerà comunque una guerra di proporzioni ben più vaste in Europa: "Non credo, perché la superiorità materiale dell'Occidente è indiscussa, a prescindere dalle ricchezze accumulate da Putin dalla vendita di gas e petrolio. Sappiamo che ha rafforzato il suo esercito, ma la nostra risposta, all'occorrenza, potrebbe essere molto più devastante. La Nato è l'alleanza militare più potente al mondo. Occorrerà incrementare considerevolmente le spese per la difesa e rinsaldare i legami di solidarietà tra di noi". (segue) (Res)