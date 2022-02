Ucraina: premier polacco Morawiecki, è finita l'era della pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo all'inizio di una nuova era: "Ne sono convinto. I conflitti del passato sono stati di molto inferiori. Oggi, vediamo uno dei Paesi più estesi d'Europa, l'Ucraina, con i suoi 40 milioni di abitanti e 600 mila chilometri quadrati di superficie, attaccata su più fronti da un vicino gigantesco e minaccioso. Si è conclusa l'era della pace e dell'ordinamento internazionale. Siamo davanti a un test per l'Occidente, e il modo in cui sapremo reagire a questo test determinerà il nostro futuro. Per decenni a venire". "Putin - osserva infine Morawiecki - mira sicuramente a insediare un governo fantoccio a Kiev, per poter controllare l'intero territorio ucraino. Vuole inoltre presentarsi al mondo come una forza per la tutela della pace. Ma nessuno è disposto a credergli, né in Ucraina, né in Occidente. Serve un esercito europeo forte. Dovrà poggiare sull'infrastruttura della Nato e sugli eserciti nazionali. Occorre che tutti i Paesi Nato sul versante est vengano rafforzati con truppe e sistemi antimissilistici, sistemi adeguati per impedire il bombardamento di città e infrastrutture". "In questo momento - conclude il premier polacco - abbiamo 6.000 soldati Nato in Polonia, ma ce ne vorrebbero altri 20-30.000. Serve incrementare la presenza in Lituania ed Estonia. La Finlandia non è un Paese Nato, ma è minacciata. E' imperativo raddoppiare gli stanziamenti per la difesa in Europa". (Res)