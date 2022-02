Ucraina: Gentiloni, questa guerra colpisce i valori dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi ucraina l'Europa non può muoversi come un "sonnambulo". Deve capire che è in corso uno scontro tra "autocrazia e libertà". Questa è la vera posta in gioco: la democrazia. La resistenza di Kiev, quindi, è la resistenza dei "nostri valori". Il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, descrive in questi termini, in una intervista a "la Repubblica" la guerra alle porte dell'Unione. Deve essere l'occasione per una riforma della base comunitaria su cui poggiano i 27. A cominciare dalla Difesa e dall'Energia. E dal bisogno di rivedere il Patto di Stabilità: "Anche se molti esperti lo ritenevano improbabile o incredibile, noi a Bruxelles abbiamo lavorato su questo possibile scenario dall'inizio del mese. I nostri servizi hanno messo a punto i vari pacchetti di sanzioni dando credito alle informazioni diffuse da Washington. La verità è che non si tratta di un incidente né di un ritorno alla guerra fredda". Un attacco premeditato che va oltre il conflitto territoriale: "Una sfida completamente nuova. Autocrazia contro libertà. Non socialismo contro capitalismo. Ma l'antidemocrazia contro la democrazia. Per questo la resistenza Ucraina è la nostra resistenza". (segue) (Res)