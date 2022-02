Ucraina: Gentiloni, questa guerra colpisce i valori dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma se è così, allora non esiste una via d'uscita senza sconfitti: "Negoziare è sempre utile. Ma chi ha attaccato violando tutte le regole internazionali non può certo essere messo sullo stesso piano di chi ha subito l'attacco. La precondizione di un accordo non può essere l'imposizione a Kiev di un governo illegittimo e gradito a Mosca. E l'Ue non può disporsi ad un logica di appeasement di fronte a questa aggressione. Questa è una sfida anche a noi. E non possiamo rispondere da sonnambuli". Si riferisce al libro di Christopher Clark sull'inizio della Prima Guerra Mondiale, cioè all'incapacità di capire cosa stesse accadendo: "Esattamente. L'Europa non può commettere lo stesso errore. Pensare di stare tranquilla nella sua 'comfort zone' avallando il ritorno delle sfere di influenza. L'Ue può e deve uscire più forte da questa crisi. E lo deve fare partendo da due frontiere decisive: la Difesa e l'Energia". (segue) (Res)