Ucraina: Gentiloni, questa guerra colpisce i valori dell'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario osserva che "fin qui l'Unione è stata tutt'altro che in sonno e rivendico il ruolo svolto dalla Commissione e dalla sua Presidente. Rispetto all'annessione della Crimea, siamo stati impressionantemente più veloci. C'è una consapevolezza unitaria. Anche in Italia, tra le forze politiche, di cui bisogna dare atto a Mario Draghi". "La risposta Ue è all'altezza - conclude Gentiloni - Al quarto giorno di crisi siamo già al terzo pacchetto di sanzioni. Ieri Von der Leyen ha annunciato ulteriori misure: compagnie aeree, tv russa, sanzioni a Minsk. E anche i Paesi più riluttanti, come l'Ungheria di Orban, hanno colto la gravità della minaccia. L'impatto delle sanzioni sarà molto pesante e si dispiegherà nei prossimi mesi. È l'unica alternativa alla risposta militare". (Res)