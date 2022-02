Ucraina: ministra Difesa tedesca Lambrecht preoccupata da allerta forze nucleari russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di allerta delle forze nucleari della Russia, ordinato dal presidente del Paese Vladimir Putin, è fonte di preoccupazione. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Christine Lambrecht, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, Lambrecht ha affermato che le dichiarazioni di Putin sull'allerta dell'arsenale strategico della Russia sono “ovviamente da prendere sul serio”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha, quindi, evidenziato: “Siamo molto preoccupati”. Ora, ha proseguito Lambrecht, sono in corso discussioni all'interno della NATO su “come reagire senza innalzare ulteriormente la tensione”. Per la ministra degli Esteri tedesca, si tratta di “mantenere la calma in questa situazione molto, molto difficile”. Lambrecht ha poi sottolineato che colloqui con il governo russo sono al momento difficilmente possibili. È, infatti, “difficile mantenere un canale aperto per qualcuno che mente, imbroglia, che è completamente imprevedibile”. Lambrecht ha, inoltre, avvertito che gli annunci “molto marziali” dal Cremlino sono “seguiti dai fatti”. Per tale motivo, ha infine affermato la ministra degli Esteri tedesca, uno stretto coordinamento nella Nato è tanto più importante. (Geb)