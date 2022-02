Ucraina: Stato maggiore, offensiva russa sta rallentando dopo aver subito gravi perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe impiegate nell’offensiva militare in corso da cinque giorni in Ucraina sono demoralizzate e stanno subendo pesanti perdite. È quanto riferito dallo lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, secondo cui le truppe russe hanno rallentato l'offensiva, ma stanno ancora cercando di avanzare. "Durante l'offensiva aerea, il nemico ha continuato a colpire aeroporti militari e civili, basi permanenti delle truppe, strutture di difesa aerea, importanti infrastrutture critiche e alcuni insediamenti", si legge nella nota. In violazione del diritto umanitario internazionale, prosegue lo Stato maggiore ucraino, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro edifici residenziali nelle città di Zhytomyr e Chernihiv. "Il nemico è demoralizzato e sta subendo pesanti perdite. Sono stati osservati frequenti casi di diserzione e disobbedienza. Il nemico si sta rendendo conto che la propaganda e la realtà sono cose diverse. Gli occupanti hanno paura di noi", si legge nel comunicato. (Kiu)