Ucraina: governatore di Kharkiv, la città resta sotto il nostro controllo

- Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, è sotto il controllo delle forze armate ucraine. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov. "Le nostre forze sono riuscite a respingere l'offensiva per tutta la notte, distruggendo le colonne nemiche ancor prima che potessero lanciare colpi di artiglieria sulla città. La città è sotto controllo", ha detto Synegubov, sottolineando che sono stati colpiti anche diversi gruppi di sabotatori russi. Il governatore ha spiegato che molti civili si sono offerti di aiutare l'esercito ucraino, fornendo loro medicinali e generi alimentari. Secondo Synegubov resta valido il pericolo di nuovi gruppi di sabotatori che potrebbero cercare di accedere in città. Difficile, infine, stabilire un bilancio di vittime e feriti: secondo il governatore fra coloro che hanno perso la vita ci sarebbero anche dei bambini. In città entrerà in vigore alle 15 (le 14 in Italia) un coprifuoco che durerà sino alle 6 del mattino (le 5 in Italia) di domani. (Kiu)