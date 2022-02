Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, abbiamo creduto nella diplomazia fino alla fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha “creduto nella diplomazia fino alla fine” per evitare la “guerra di aggressione” della Russia contro l'Ucraina, “che nessuno di noi ha voluto”. Tuttavia, il presidente russo, Vladimir Putin, era di opinione contraria. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Secondo l'esponente dei Verdi, “tutti” sono “sbalorditi” dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tuttavia, ha evidenziato Baerbock, “dobbiamo agire, dobbiamo sostenere l'Ucraina. Secondo la ministra degli Esteri tedesca, Putin ha sempre voluto la guerra. Tuttavia, il conflitto diventerà “insostenibile per il regime russo in futuro, perché isolerà completamente” Mosca. Baerbock ha poi accolto con favore la partecipazione dell'Ucraina ai negoziati con la Russia, ma ha messo in guardia sul fatto che Putin “ha sempre mentito”. A ogni modo, ha aggiunto l'esponente dei Verdi, “se vi è un barlume di speranza che le armi possano tacere, allora si deve cogliere questa opportunità”. (segue) (Geb)