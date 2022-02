Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, abbiamo creduto nella diplomazia fino alla fine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baerbock è stata interrogata sui cambiamenti di paradigma che la guerra tra Russia e Ucraina ha imposto alla Germania e alla maggioranza di governo. In particolare, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha sposato l'aumento degli investimenti per la difesa, il Partito liberaldemocratico (Fdp) sostiene ora l'aumento della spesa pubblica e i Verdi accettano una più lenta decarbonizzazione del Paese. Per Baerbock, “questo è il prezzo che stiamo pagando per questa guerra, ma non è niente in confronto a ciò che stanno vivendo in Ucraina”. La ministra degli Esteri tedesca ha, infine, difeso la decisione del governo federale di fornire armi a Kiev affermando che, “se il mondo cambia” a causa della guerra tra Russia e Ucraina, “anche la politica deve essere diversa”. (Geb)