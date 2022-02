Ucraina: primi profughi giunti in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi profughi che lasciano l'Ucraina a seguito dell'invasione russa sono giunti a Schwerin, capoluogo del Meclemburgo-Pomerania anteriore, attraversando il confine tra Germania e Polonia. Secondo quanto comunicato dal governo del Land, si tratta di circa 20 persone, soprattutto donne e bambini. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è difficile prevedere quanto ampio sarà l'afflusso di profughi dall'Ucraina in Germania. Al riguardo, il ministro dell'Interno del Meclemburgo-Pomerania anteriore, Christian Pegel, ha affermato: “In questo momento, non è possibile per il governo federale e i Laender valutare in che modo il conflitto in Ucraina influenzerà il movimento dei profughi verso la Germania”.(Geb)