Infrastrutture: Spagna, nel 2021 principali aziende firmano portafoglio da 175 miliardi di euro

- Le sei principali aziende di costruzione spagnole (Acs, Ferrovial, Acciona, Fcc, Sacyr e Ohla) lo scorso anno firmato un portafoglio di ordini complessivo di 195,7 miliardi di euro con un aumento dell'11,4 per cento rispetto ai 175,7 miliardi di euro del 2020. Come riferisce il quotidiano "El Economista", questa cifra include oltre alle costruzioni, anche le concessioni e i servizi. L'importo, tuttavia, è inferiore ai record del 2019, quando si attestava a 197,6 miliardi di euro, anche se i dati devono essere contestualizzati nelle significative dismissioni che alcune aziende hanno intrapreso negli ultimi due anni: Acs ha venduto i servizi industriali, Ferrovial gran parte dei servizi e Acciona, Fcc, Sacyr e Ohla hanno diverse concessioni, tra gli altri. L'aumento del portafoglio delle costruzioni dei gruppi spagnoli si è verificato in un ambiente di crescenti opportunità grazie ai piani di stimolo per alleviare gli effetti della pandemia in Europa, gli Stati Uniti e l'America Latina. Una situazione che dovrebbe accentuarsi quest'anno e negli anni successivi grazie a questi fondi straordinari incentrati principalmente sullo sviluppo di infrastrutture sostenibili. Per aziende, A guida la classifica con un portafoglio di 64,3 miliardi di euro nel settore delle costruzioni, in cui opera con aziende come Hochtief, Dragados, Cpb Contractors (Cimic) e Flatiron, l'11,5 per cento in più rispetto al 2020.(Spm)