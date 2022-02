Ucraina: Johnson annuncia nuovi aiuti umanitari per 47,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito intensificherà nuovamente il suo sostegno al popolo ucraino con 40 milioni di sterline (47,8 milioni di euro) di ulteriori aiuti umanitari. "Negli ultimi giorni il mondo ha assistito a maestose dimostrazioni di coraggio ed eroismo da parte del popolo ucraino in risposta a coloro che cercano di cancellare la propria libertà con la forza", ha affermato Johnson. "Il Regno Unito non volterà le spalle nell'ora del bisogno dell'Ucraina. Stiamo fornendo tutto il supporto economico e militare possibile per aiutare quegli ucraini che rischiano tutto per proteggere il loro Paese", ha proseguito il premier. Quest'ultimo pacchetto di assistenza porta l'importo totale degli aiuti del governo del Regno Unito promessi all'Ucraina quest'anno a 140 milioni di sterline (167 milioni di euro).(Rel)