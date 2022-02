Business news: Brasile, compagnia mineraria Vale firma intesa con Hunan Valin per ridurre Co2 in produzione ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria brasiliana Vale ha firmato un protocollo di intesa con il gruppo cinese Hunan Valin Iron & Steel per studiare ed esplorare congiuntamente soluzioni per ridurre le emissioni di Co2 nel processo di produzione del ferro. Il protocollo, riferisce una nota della compagnia, propone di verificare la possibile cooperazione tre le due compagnie su quattro punti. L'intesa include l'applicazione di tecnologie verdi e a basse emissioni di carbonio, comprese risorse energetiche come idrogeno, biomassa e syngas. Vale punta a ridurre del 15 per cento le emissioni nette entro il 2035 e le emissioni assolute del 33 per cento entro il 2030 e raggiungere lo zero netto entro il 2050, come stabilito nell'accordo di Parigi sul clima. (Res)