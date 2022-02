Business news: Messico, commissione Commercio Ue auspica riforma senza danni a investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea confida nel fatto che la riforma del comparto energetico in Messico, che promette maggiore peso alle imprese pubbliche e stabilità alle fonti tradizionali, non pregiudichino gli investimenti nel Paese. Lo ha detto da Città del Messico il presidente della commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, impegnato in una missione dell'Europarlamento per verificare lo stato delle relazioni bilaterali. "Non è ovviamente compito nostro dire quale sia il miglior modo" di procedere a un cambio nel sistema regolatori, "ma siamo naturalmente favorevoli al fatto che agli investimenti europei sia garantita una prospettiva sulle energie rinnovabili", ha detto l'eurodeputato. Più volte, dando voce ai timori delle imprese, Bruxelles ha allertato sulla necessità di non mettere a rischio gli investimenti. Quale che siano i cambi "nelle normative, non dovrebbero minare la fiducia e l'affidabilità" del mercato, ha proseguito Lange dicendosi "più rilassato" rispetto al dibattito parlamentare in corso. (Res)