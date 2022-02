Ucraina: paracadutisti bielorussi potrebbero prendere parte all'offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità di paracadutisti dell'Esercito della Bielorussia potrebbero prendere parte all'offensiva russa in Ucraina da stamattina. Lo afferma il quotidiano "Kyiv Independent", che cita "molteplici fonti" secondo cui il primo velivolo da trasporto tattico Il-76 con a bordo paracadutisti bielorussi sarebbe decollato alla volta del territorio dell'Ucraina alle ore 5 locali. Le Forze armate della Bielorussia contano circa 45mila effettivi; Minsk potrebbe appoggiare le unità della Russia nelle aree di Kiev e di Zhytomyr. Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha avvertito nei giorni scorsi che Minsk avrebbe potuto prendere parte alle operazioni militari russe in Ucraina in risposta a presunti abusi di cittadini bielorussi in quel Paese. La Bielorussia dovrebbe ospitare oggi colloqui tra delegazioni di Russia e Ucraina per negoziare la fine dei combattimenti. (Kiu)