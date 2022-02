Russia: rublo ai minimi storici, rinviata apertura della Borsa di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Mosca aprirà il suo mercato di scambio delle valute alle ore 10 antimeridiane di oggi, con tre ore di ritardo rispetto all'orario ordinario dei mercati Forex, in risposta al caos provocato dalle dure sanzioni finanziarie varate dall'Occidente contro la Russia a seguito dell'offensiva militare in Ucraina. Stamattina il rublo russo ha ceduto il 30 per cento, scivolando a119 sul dollaro. In sofferenza anche l'euro, che ha ceduto lo 0,76 per cento dopo l'annuncio delle sanzioni occidentali alla Russia, così come i dollari australiano e neozelandese. (Rum)