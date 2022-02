Corea del Nord: Pyongyang conferma test per "satellite di ricognizione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato ieri, 27 febbraio, il test per il collaudo di un "satellite di ricognizione". Lo ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency ("Kcna"), confermando quello che i Paesi vicini avevano descritto come il test di un missile balistico sul Mar del Giappone. Secondo il governo giapponese, il missile lanciato dalla Corea del Nord ha raggiunto una altitudine massima di 600 chilometri per poi inabissarsi nelle acque del Mar del Giappone a 300 chilometri dal sito di lancio. Secondo alcuni esperti menzionati dalla stampa giapponese, Pyongyang intenderebbe approfittare della crisi in atto in Ucraina per accelerare lo sviluppo dei suoi sistemi d'arma. (Git)