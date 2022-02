Usa: Covid, sindaco New York Adams pronto a revocare obblighi vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Eric Adams, intende revocare entro il 7 marzo gli obblighi di vaccinazione per l'accesso ai luoghi pubblici. L'ufficio del sindaco ha annunciato tramite una nota ieri, 27 marzo, che l'obbligo denominato "Key2NYC" verrà revocato il mese prossimo "a patto che gli indicatori evidenzino un basso livello di rischio e che non ci siano sorprese questa settimana". Il provvedimento Key2NYC prevede per tutti gli individui di età superiore a 5 anni l'esibizione di un certificato di vaccinazione contro la Covid-19 per l'accesso alla maggior parte degli esercizi pubblici, come ristoranti, palestre e luoghi di intrattenimento. (Nys)