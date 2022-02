Usa: tasso di approvazione Biden vicino ai minimi storici, insoddisfazione per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden è vicino ai minimi storici, e si attesta ad appena il 37 per cento nell'ultimo sondaggio effettuato da "Abc News" e "Washington Post" e pubblicato ieri, 27 febbraio. Lo riferiscono i media Usa, che segnalano la crescente frustrazione dell'elettorato statunitense per l'andamento dell'economia, e in particolare per il sensibile aumento dei prezzi di carburanti e beni di consumo. Il tasso di approvazione rilevato dal sondaggio è inferiore di quattro punti percentuali rispetto allo scorso novembre; il tasso di disapprovazione del presidente in carica è aumentato frattanto al 55 per cento. Un sondaggio effettuato da Quinnipiac il mese scorso attribuiva a Biden un tasso di approvazione del 33 per cento, il più basso sinora rilevato dall'insediamento del presidente alla Casa Bianca. Alla fine di febbraio il tasso di inflazione negli Stati Uniti ha registrato un incremento del 7,5 per cento annuo, ai massimi da febbraio 1982. Nel sondaggio pubblicato ieri da "Abc News", il 58 per cento degli intervistati esprime un giudizio negativo in merito alla gestione dell'economia da parte dell'amministrazione presidenziale in carica, e il 54 per cento ritiene che i Repubblicani gestirebbero meglio l'economia. (Nys)