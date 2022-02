Ucraina: l'Onu terrà due incontri nella giornata di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terranno incontri separati oggi, 28 febbraio, per discutere l'offensiva militare della Russia in Ucraina e in particolare la richiesta di un cessate il fuoco immediato che ponga fine alle ostilità. Lo riferisce l'emittente televisiva statunitense "Abc News", ricordando che ieri, 27 febbraio, il Consiglio di sicurezza ha dato il via libera alla prima sessione di emergenza dell'Assemblea generale da decenni a questa parte. L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha anticipato il voto di una risoluzione che "chiamerà la Russia a rispondere delle sue indifendibili azioni e delle sue violazioni della Carta Onu". L'incontro del Consiglio di sicurezza, in programma nel pomeriggio di oggi, discuterà invece le conseguenze umanitarie del conflitto in Ucraina. (Nys)