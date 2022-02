Ucraina: Di Maio, nessuno vuole terza guerra mondiale, sanzioni arma contro “democratura” russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Nessuno auspica una terza guerra mondiale e per questo l’Ue sta adottando nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione “Che tempo che fa” su “Rai3”. “Il modo migliore con cui abbiamo costruito la pace nel continente è stata l’Unione europea e non è un caso che stiamo combattendo le decisioni di Putin con le sanzioni”, ha aggiunto. Di Maio ha ricordato le parole del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui oltre lo strumento delle sanzioni c’è la terza guerra mondiale. “Nessuno auspica la terza guerra mondiale e per questo stiamo cercando di portare avanti un azione sanzionatoria”, ha chiarito. Secondo Di Maio, la Russia è una “democratura” che si regge fin tanto le “condizioni economiche lo permettono”. “Sono orgoglioso del fatto che nonostante Putin abbia provato a dividere l’Ue e l’Alleanza occidentale la democrazia sia rimasta intatta”, ha proseguito. “Noi abbiamo difeso la sovranità e l’integrità ucraina senza muovere un soldato”, ha chiarito il capo della diplomazia italiana. (Res)