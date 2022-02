Ucraina: Di Maio, forza ucraini è sogno di entrare in Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini ucraini stanno lottando con la forza di chi vuole l'adesione all'Ue e alla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione “Che tempo che fa” su “Rai3”. Di Maio ha ricordato di avere avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba. “Quello che mi ha raccontato di quello che stanno vivendo loro nel difendere il sogno di diventare cittadini europei ed entrare nell’alleanza Nato va oltre i carri armati e la forza militare russa”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Riusciremo a fermare la guerra se porteremo avanti quanto costruito in questi anni e credo che ci sia in questo momento, da una parte, quella di Zelensky, la forza della democrazia mentre, dall’altra parte, Putin che ha fatto la cosa sbagliata”, ha proseguito Di Maio. Il capo dello Stato russo, ha spiegato il ministro, sembra aver immaginato uno scenario di guerra rapida come quella in Afghanistan, dove l’ex leader Mohammad Ashraf Ghani “se ne è andato con la valigetta dal Paese" mentre "invece Zelensky è rimasto lì a combattere per il proprio popolo”. (Res)