Ucraina: Borrell, anche aerei da combattimento in pacchetto assistenza militare Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea intende fornire aerei da combattimento come parte dell'assistenza militare dichiarata all'Ucraina. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, al termine della riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri. "Intendiamo fornire armi, compresi aerei da combattimento", ha affermato Borrell. In precedenza, Borrell ha affermato che i ministri degli Esteri dell'Ue hanno concordato di inviare un'assistenza senza precedenti all'esercito ucraino, compreso il finanziamento per la fornitura di armi per un importo complessivo di 500 milioni di euro. Inoltre, ha spiegato Borrell, alcuni Paesi dell'Ue forniranno armamenti all'Ucraina sulla base di accordi bilaterali. (Beb)