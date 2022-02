Ucraina: Regno Unito fornirà altro equipaggiamento militare difensivo a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito continuerà a fornire equipaggiamento militare difensivo all'esercito dell'Ucraina per aumentarne le possibilità di resistenza contro l'invasione russa. La ministra degli Esteri Liz Truss ha rilevato come "il regime di Putin ha intrapreso un assalto illegale e violento contro il popolo ucraino". Londra fornirà 40 milioni di sterline in aiuti "per gli amici ucraini, altri fondi per affrontare quella che sta divenendo una crisi umanitaria". "Siamo a fianco dell'Ucraina, spalla a spalla, in queste ore di bisogno", ha aggiunto Truss. (Rel)